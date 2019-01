Seit 15 Jahren geht es mit Kolping auf Tour

Was anfangs ein Angebot für die Mitglieder war, lockt mittlerweile auch Reisende aus der gesamten Region an

Mit Trachtenhut: Heinz Prenger sorgt auch an den Abenden für gute Unterhaltung. Foto: © Prenger

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Es war eine zufällige Begegnung beim Italiener in Emstek im Januar 2004. Heinz Prenger und Andreas Langer trafen sich dort, kamen ins Gespräch und landeten irgendwann beim Thema, was man in Emstek bei aller vorhandenen Vielfalt zusätzlich noch anbieten könne. Reisen, diesen Bereich sahen beide unterversorgt. Seitdem geht es seit 15 Jahren mit Kolping auf Tour. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 11. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

