Viel Abwechslung zum kleinen Jubiläum

Kulturkreis Höltinghausen stellt Jahresprogramm vor

Organisationsteam: Sigrid Tebben, Werner Espelage, Heike Kulessa, Franz-Josef Emke, Siegfried Schwarzer und Leslie Pöhler (stehend von links) sowie Sigrid Ortmann, Werner Blömer und Aloys Pöhler (vorne von links). Foto: Lünnemann

Von Sigrid Lünnemann



Höltinghausen. Ein kleines Jubiläum feiert der Kulturkreis Höltinghausen und umzu mit dem Kulturpavillon „Hölker Häuhner Huus“ im Park der Baumschule Pöhler in diesem Jahr. Seit fünf Jahren stellen die Mitglieder jedes Jahr ein abwechslungsreiches Jahresprogramm auf die Beine, das vor allem regionalen und lokalen Kulturschaffenden eine Bühne bieten soll. Auch in diesem Jahr haben sie ein Jahresprogramm zusammengestellt, das neben viel Musik auch Information, Politik, Unterhaltung und Theater beinhaltet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 11. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.