55 Nationen leben in der Gemeinde Emstek

Familienfreundliche Gemeinde: 2659 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren leben in Emstek. Archivfoto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Emstek ist eine bunt gemischte Gemeinde. Die aktuelle Einwohnerstatistik weist bei 12235 Menschen, die zwischen Hoheging und Repke leben, 55 Nationen aus. Den Großteil bilden Deutsche und angesichts der landwirtschaftlichen Strukturen sind Polen (511 Personen) und Rumänen (487) die nächst größten Gruppen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.