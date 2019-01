Lkw-Brände: Polizei sucht weiter Hinweise

Noch ungeklärt: Die Lkw-Brände in Emstek stehen wohl nicht in Zusammenhang mit der großen Brandserie in den Kreisen Cloppenburg und Vechta mit über 30 Feuern.Foto: Karl Vorwerk

Emstek (mt). Auf mehrere Nachfragen zur Brandserie in den Gemeinden Essen, Cappeln, Bakum, Dinklage und Quakenbrück hat die Cloppenburger Polizei gestern reagiert. Kurz nach Weihnachten hatten die Beamten zwei junge Tatverdächtige aus Essen festgenommen, die für über 30 Feuer verantwortlich sein sollen.



Im Nachgang seien Fragen aufgetaucht, ob der 20- und 21-Jährige auch für die Lkw-Brandstiftungen verantwortlich sein könnten. „Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen und nach Rücksprache mit dem Landeskriminalamt Niedersachsen, das Ende 2017 in die Ermittlungen eingebunden worden war, ist jedoch nicht von einer Tatbeteiligung auszugehen“, so die Polizei dazu.



Hinweise zu diesen Taten nehmen die Beamten weiter unter Tel. 04471/18600 entgegen.