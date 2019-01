Wirtschaft brummt in Emstek kräftig

Im Ecopark sind sechs Baumaßnahmen zu beobachten

Der Bauboom hält an: Für die Kommunen wird es allerdings immer schwieriger, Bauland auszuweisen. Zumindest im Ort Emstek ist aktuell keine neue Siedlung in Sicht. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Den Jahreswechsel nimmt Emsteks Bürgermeister Michael Fischer zum Anlass für einen Rückblick auf die vergangenen zwölf Monate und eine Perspektive auf das frisch begonnene Jahr. „Die Wirtschaft brummt“, sagt der 47-Jährige und blickt dabei besonders in den Ecopark. Aktuell seien dort sechs Baumaßnahmen zu beobachten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 3. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.