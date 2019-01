Emsteks Ortsmitte wird jetzt digital

Hälfte der Kosten durch Fördermittel

Bald Vergangenheit: Bisher wurde mit Schildern auf bevorstehende Ereignisse hingewiesen. Mit Bilddateien ist auch die gleichzeitige Werbung für mehrere Veranstaltungen möglich. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Premiere im Landkreis Cloppenburg: Schützenfest, Erntedankball und Kirchenkonzert werden künftig in Emstek digital an den Ortseingängen beworben. Die Weichen dafür sind politisch gestellt und jetzt sind auch 30000 Euro Fördermittel zugesagt. Damit wird die Hälfte der Gesamtkosten von 60000 Euro gedeckt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

