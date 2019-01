Internethandel ist große Herausforderung

HGV Emstek veranstaltet große Weihnachtsverlosung

Glückwünsche: Den Gewinnern Martin Werner (sechster von links) und Heinrich Schütte (zweiter von rechts) gratulierte der HGV-Vorstand sowie Notarin Monika Deeken und Daniel Picard (dritter von links) von feelfineHolidays.Foto: Lünnemann

Von Sigrid Lünnemann



Emstek. Zum Abschluss des Jubiläumsjahres „50 Jahre HGV Emstek“ fand die traditionelle und gut besuchte Weihnachtsverlosung im Saal Backhaus statt. „Unser Ziel ist es, Emstek auch weiterhin zu einem attraktiven, bunten, offenen und leistungsstarken Einkaufsort zu machen, in dem immer was los ist“, betonte HGV-Vorsitzender Claus Frye-Büssing bei seiner Begrüßungsansprache. Er machte deutlich, dass der zunehmende Internethandel eine große Herausforderung für den stationären Einzelhandel sei. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.