Sechs Leichtverletzte: Fahrer mit 1,86 Promille

Symbolfoto: dpa

Halen (her). Sechs Leichtverletzte sind die Folge eines Unfalls am frühen Samstagabend in Halen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 32-Jähriger Cloppenburger gegen 17.50 Uhr auf der Ahlhorner Straße (B213) in Richtung Cloppenburg unterwegs.



An der Einmündung Baumwegstraße wollte eine vor ihm fahrende 27-Jährige aus Emstek mit ihrem Auto nach links abbiegen. Der Fahrer hinter ihr bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Heck des Wagens auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Ein aus Richtung Cloppenburg kommende 58-jährige Cloppenburgerin konnte nicht mehr ausweichen und traf den entgegenkommenden Pkw seitlich. Die Fahrer sowie alle Beifahrer in den drei Wagen wurden leicht verletzt.



Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 32-jährige Alkohol getrunken hatte. Ein Atemtest ergab einen Wert von 1,86 Promille, ihm wurde Blut entnommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12000 Euro. Ein Großaufgebot von Einsatzkräften des Rettungsdienstes und der Freiwilligen Feuerwehren Emstek und Ahlhorn waren vor Ort. Die B213 war bis 19.40 Uhr voll gesperrt.