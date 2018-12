Bulle Herkules treibt es wild in Hamburg

Probe: Marcel Siemers (von links), Maria Feldhaus, Ina Thien, Christa Thien, Ina Büssing, Maria Oppermann, Ingrid Otten, Yvonne Reichert und Jonas Oltmann lesen das Stück. Es fehlt Jan Büssing. Foto: do

Halen (do). Das wohl älteste Laientheater der Region spielt nächstes Jahr das Stück „Herkules de Prachtbull“ von Marianne Gantl. Die Laienspielschar des Musikvereins Halen hat die Proben aufgenommen. Ins Plattdeutsche übersetzt wurde das Stück von Heino Buerhoop. Am Sonntag, 13. Januar, hebt sich im Jugendheim in Halen erstmals der Vorhang. Vier Aufführungen und zwei Seniorenvorstellungen sind geplant. Mit Neuzugang Yvonne Reichert hat sich das Team nochmals verjüngt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 29. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

