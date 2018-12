„Der Trucker soll bei seiner Familie sein“

„Wochenend-Verbot“ für die Lkw-Kabine ist umstritten

Arbeits- und Schlafplatz: Unter der Woche gehört die Übernachtung in der Kabine zum Alltag eines Fernfahrers. An Wochenenden soll dies aber künftig nicht mehr so sein. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Heiligabend sind die Gardinen des Führerhauses zugezogen und auch am zweiten Weihnachtsfeiertag steht die Zugmaschine mit rumänischem Kennzeichen immer noch auf dem Parkplatz des Autohofes. An „normalen" Wochenenden sind es noch einige mehr. Genau dieses Bild soll es nach Auffassung der EU-Verkehrsminister bald nicht mehr geben. Sie haben sich in diesem Monat für ein Übernachtungsverbot in der Kabine während der Wochenruhezeit von 45 Stunden ausgesprochen. Die Fahrer sollen im Hotel schlafen und der Chef zahlt. So zumindest die Idee.