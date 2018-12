Durch die heiße Wüste bis nach Dakar

Der Halener Martin Lanfermann und sein Sohn Jan nehmen an einer Wohltätigkeitsrallye in Afrika teil

Startklar: Mit dem 26 Jahre alten Mercedes machen sich Martin Lanfermann (Mitte) und sein Sohn morgen auf den Weg nach Afrika. Hartwig Hannöver (links) hat das Fahrzeug zur Verfügung gestellt und Hartwig Hochartz machte es wüstentauglich. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Halen. Am Montag werden noch schnell die Geschenke ausgepackt, doch schon Dienstag machen sich Martin Lanfermann und sein Sohn Jan von Halen aus auf die Reise zu ihrem vielleicht größten Abenteuer. Sie machen bei der Rallye „Dust and Diesel“ mit und werden dafür einen Teil der berühmten Dakar-Rallye fahren (die MT berichtete). Das Besondere an dieser Tour: Die Fahrzeuge bleiben am Ende in Afrika. Sie werden dort verkauft und das Geld wird in ein Hilfsprojekt gesteckt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.