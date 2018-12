Geld ist zugesagt: Bürgermeister Michael Fischer (links) und Christian Scheper (3. von links) freuen sich zusammen mit den Vertretern der Aktionsgruppe, Bodo Kaffrell, Willy Schnieders, Dirk Vaske und Monika Prenger (weiter von links) über den Förderbescheid. Foto: Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Der nächste Scheck ist im Emsteker Rathaus angekommen. Für den weiteren Abschnitt des Bürgerparks gibt es aus der „LEADER-Region Soesteniederung“ einen Zuschuss von 100000 Euro. Schon für den ersten Teil sind Fördermittel in gleicher Höhe geflossen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 22. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.