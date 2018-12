Vorwurf der Vergewaltigung nicht aufzuklären

Symbolfoto: Bänsch

Emstek/Cloppenburg (ma). Vom Vorwurf der Vergewaltigung beziehungsweise des sexuellen Missbrauchs einer widerstandsunfähigen Person hat das Jugendschöffengericht des Cloppenburger Amtsgerichtes am Donnerstag einen 16-Jährigen aus Emstek freigesprochen. Damit erfüllte das Gericht den Antrag der Verteidigung. Die Staatsanwaltschaft dagegen hatte auf schuldig plädiert. Doch verlässliche Fakten, die einen Schuldspruch hätten stützen können, gab es nicht. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 14. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Emstek:

13.12.2018 | Vier Tuberkulose-Erkrankte im Schlachthof