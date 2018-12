Vier Tuberkulose-Erkrankte im Schlachthof

Haube reicht nicht mehr: Im Vion-Schlachthof müsse alle in der Zerlegung und der Verladung nun auch Mundschutz tragen. Foto: Archiv

Emstek/Cloppenburg (kre). Im Schlachthof des Vion-Konzerns in Westeremstek sind unter den Arbeitern am Band vier Tuberkulose-Erkrankte diagnostiziert worden. Wie das Unternehmen am Mittwoch bestätigte, wurden 80 Menschen, die mit den infizierten Arbeitern Kontakt hatten, bereits getestet. „Von dem im Betrieb verarbeiteten Fleisch geht nach aktuellem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse kein Infektionsrisiko aus“, betonte das Gesundheitsamt des Landkreises gegenüber der MT. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 13. Dezemberentweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.