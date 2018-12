„Gutachten bezieht Geschichte nicht ein“

Nasse Ecke: In alten Karten kann Bernd Tabeling die Verläufe des Grundwassers nachverfolgen. Das Gebiet in Hoheging war dabei bis zur Inbetriebnahme der Förderbrunnen gut versorgt, sagt der Cloppenburger. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Hoheging. Die Zweifler am Gutachten, das der Oldenburgisch Ostfriesischen Wasserverbandes (OOWV) zum Grundwasserstand im Baumweg in Auftrag gegeben hat, werden mehr. Bernd Tabeling, nach eigener Aussage der letzte Zeitzeuge vom Betriebsgelände der Forst im Baumweg, hat sich entschieden gegen die Beobachtungen des Experten aus Köln ausgesprochen. Bei dessen Beurteilung zum Grundwasserstand in den zurückliegenden Jahrzehnten habe er die Geschichte nicht berücksichtigt. „Das passt vorne und hinten nicht und hat keinen Bezug zur Wirklichkeit", so Tabeling.