Symbolfoto: Vorwerk

Vechta/Emstek (mt). Am Montagmorgen ist eine 20-Jährige aus Emstek bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall gegen 7.30 Uhr auf der Straße „Vardel“ in Vechta. Die Emstekerin war mit ihrem Quad in Richtung Vardeler Weg unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie nach rechts von der Straße ab und überschlug sich. Hierdurch wurde sie schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.