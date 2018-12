Teichwirtschaft: 25 Tonnen ein gutes Ergebnis

Wenig Schaden durch Sommer

Guter Fang: Der warme Sommer hat den Karpfen in der Ahlhorner Teichwirtschaft ein überdurchschnittliches Wachstum beschert. Foto: Landesforsten/Rainer Städing

Emstek/Ahlhorn (mt). Mit einem guten Ergebnis schließt die Teichwirtschaft Ahlhorn ihre herbstliche Abfischsaison ab. Das Ergebnis: rund 25 Tonnen. Damit sind die Teichwirte der Niedersächsischen Landesforsten durchaus zufrieden, die Wärme liebenden Karpfen sind in diesem Sommer überdurchschnittlich gut gewachsen. „Ab dem Spätsommer haben wir jedoch die Trockenheit in Form von Wassermangel zu spüren bekommen“, sagt Fischwirtschaftsmeister André Albers. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 8. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.