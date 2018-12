Schüler beschicken den Weihnachtsmarkt

Jugendliche haben sich um ein komplett neues Sortiment gekümmert

Optik stimmt: Die Jugendlichen wissen, was bei ihren Kunden ankommt. Dazu zählt auch eine schöne Verpackung. Foto: Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Es duftet in der Schulküche verführerisch nach Zimt und Schokolade. Tütenweise werden die süß umhüllten Mandeln abgepackt, nachdem sie liebevoll auf dem Backblech aufgelockert wurden, damit nichts zusammenklebt. Nicht weniger Mühe geben sich die Emsteker Oberschüler bei der Gestaltung der Tüten. Auch alle weiteren Produkte, die morgen von 15 bis 19 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt in Emstek verkauft werden sollen, werden mit viel Geduld und einem geschulten Auge fürs Detail arrangiert.

