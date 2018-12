Gestohlener Pkw brennt komplett aus

Foto: FFW Emstek / Reinhard Vaske

Emstek (her). Nachdem eine 46-Jährige aus Emstek einen brennenden Wagen in einem Waldstück am Mittelweg in Hoheging entdeckt hat, rückte die Freiwillige Feuerwehr Emstek am späten Donnerstagabend aus. Insgesamt waren 15 Einsatzkräfte und drei Fahrzeuge vor Ort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.



Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von einer Brandstiftung aus. Zudem teilten die Beamten mit, dass der Pkw kurz zuvor in Großenkneten entwendet wurde. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel. 04471/18600 entgegen.