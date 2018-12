Markt ist Ort der Begegnung ohne Hektik

Emsteker Weihnachtsmarkt am 9. Dezember

Atmosphärisch: Ob beim Emsteker Weihnachtsmarkt, wie hier im letzten Jahr, Schnee fallen wird, bleibt abzuwarten. Foto: sl

Emstek (mt). Verweilen und Klönen in vorweihnachtlicher Atmosphäre, einen bewussten Gegensatz bilden zu der hektischen Betriebsamkeit der großen Weihnachtsmärkte – das ist die Zielsetzung des kleinen Emsteker Weihnachtsmarktes, der am Sonntag, 9. Dezmeber, bereits zum vierten Mal im Innenhof der „Alten EVG" an der Margarethenstraße stattfinden wird.