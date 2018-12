BMW gerät auf der A1 in Brand

Foto: FFW Emstek/Tobias Ellmann

Emstek (mab). Die Freiwillige Feuerwehr Emstek ist am Samstagmorgen auf die Autobahn 1 gerufen worden. Zwischen den Anschlussstellen Cloppenburg und Vechta ist ein BMW in Brand geraten. Als die Einsatzkräfte gegen 7 Uhr an der Stelle eintrafen, stand der Wagen bereits in Vollbrand.



Die Insassen konnten sich offenbar rechtzeitig in Sicherheit bringen. Als mögliche Ursache des Brandes wird ein technischer Defekt vermutet, teilte Feuerwehrsprecher Nico Hülskamp am Samstagnachmittag mit. Während der Löscharbeiten musste die A1 kurzzeitig voll gesperrt werden. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.