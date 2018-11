Blasorchester lässt die Zuhörer jubeln

Kaum noch Platz im Altarraum: Rund 60 Musiker hatten sich in den vergangenen Wochen unter der Leitung von Thorsten Meyer intensiv auf das Kirchenkonzert vorbereitet. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Es war ein kurzweiliges, informatives und unterhaltsames Konzert, das das Blasorchester Emstek am Sonntag in der örtlichen Pfarrkirche St. Margaretha gegeben hat. Die hohe Qualität, die dort Jahr für Jahr vor der Adventszeit geboten wird, hat sich ganz offensichtlich herumgesprochen, denn es werden immer mehr Freunde der Blasmusik, die die Reihen füllen. Gut 400 Zuhörer dürften es gewesen sein und eine ganze Reihe davon aus dem Umland. Eine ältere Besucherin aus Cloppenburg war am Ende so begeistert, dass sie Dirigent Thorsten Meyer persönlich für den Abend dankte. Mehr dazu ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.