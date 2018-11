Photovoltaik: IHK schreibt Betreiber an

Strom vom Dach: Wer sich für eine Photovoltaikanlage entschieden hat, muss auch ein bisschen Papierkram erledigen. Der Aktenordner wird mit der IHK-Mitgliedschaft jetzt noch etwas dicker. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Post bekommen in diesen Tagen die Besitzer von Photovoltaikanlagen. Nicht etwa vom Energieversorger oder einer Servicefirma, die Industrie- und Handelskammer aus Oldenburg wendet sich an die privaten Energiewirte und weist sie darauf hin, dass sie ab sofort mit einer Mitgliedsnummer bei der IHK geführt werden, da sie Gewerbetreibende sind. Für die Nutzer kleiner Anlagen, wie sie auf den Dächern von Einfamilienhäusern zu finden sind, ändert sich nichts. Bei Einkünften bis 5200 Euro sind sie beitragsfrei. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 25. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

