Rentner rücken mit Rechen und Besen an

Eine Sisyphos-Arbeit: Besonders im Herbst, wenn die Bäume ihr Laub verlieren, ist eine Menge auf dem Friedhof zu tun. Foto: Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Aus allen Himmelsrichtungen kommen sie zum Friedhof geradelt. Alle gesetzteren Alters, alle in Arbeitskleidung und in diesen Tagen besonders wichtig: Fast jeder hat einen Rechen dabei. Die „Friedhofs-Rentner“ haben allerhand zu tun, denn die Bäume auf dem Emsteker Gottesacker haben fleißig Laub abgeworfen, das zusammengefegt werden muss. Für die Männer kein Problem, sind sie doch ein seit Jahren eingespieltes Team. Fast alle zumindest, denn neu an diesem Tag ist Theo Meyer aus Westeremstek. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 25. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.