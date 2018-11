„Enkelkindern keine Wüste hinterlassen“

Erinnerung: Bernd Frilling (links) lebt seit seiner Geburt in Hoheging und weiß, dass dort Wassermangel bis Mitte der 1970er Jahre kein Thema war. Diesen Zustand wollen er sowie (weiter von links) Bernd Rebel, Rolf Frilling und Heinz Janßen wieder erreichen. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Hoheging. Sehr unzufrieden mit den Feststellungen des Baumgutachters in Hoheging ist die Dorfbevölkerung. Der Experte Uwe Albers aus Köln hatte im Auftrag des Oldenburgisch Ostfriesischen Wasserverbandes (OOWV) die Vegetation begutachtet und war zu dem Schluss gekommen, dass die Mehrheit der Eichen entlang der Straße „Am Schützenplatz“ nie Grundwasseranschluss hatten (die MT berichtete). „Wir als Anwohner können es besser beurteilen“, sagt Rolf Frilling, Vorsitzender des Dorfvereins. Der Gutachter hatte andere Gründe für den schlechten Zustand der Bäume ausgemacht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 22. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.