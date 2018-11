Eichen kommen ohne Grundwasser aus

In keinem guten Zustand: die Eichen an der Straße „Am Schützenplatz“ in Hoheging. Foto: Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Hoheging. Als dicke Überraschung dürften die jüngsten Erkenntnisse gelten, die dem runden Tisch zum Wasserhaushalt in den Gemeinde Emstek und Großenkneten am Mittwoch mitgeteilt wurden. Einem Gutachter zufolge besteht zwischen der Wasserförderung und dem schlechten Zustand von Eichen im Bereich der Brunnenfassung „Baumweg“ in der Gemeinde Emstek kein unmittelbarer Zusammenhang. „Die beschriebenen Schäden habe ich gefunden. Die Allee befindet sich in keinem guten vitalen Zustand“, stellte Uwe Albers fest, viele der rund 100 Jahre alten Bäume hätten aber nie einen Grundwasseranschluss gehabt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 16. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.