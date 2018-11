Rathausspitze wird heute entmachtet

Sind bereit: Manfred Kellermann (von links), Hubertus Aumann, Joe Knagge, Ludger Thie, Reiner kleine Holthaus und Gregor Lüers wollen heute das Emsteker Rathaus erobern. Foto: Karin kleine Holthaus

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Die meisten Rathäuser der Karnevalshochburgen im Landkreis Cloppenburg sind bereits fest in Narrenhand, nur in Emstek lässt man sich noch ein wenig Zeit. Traditionell wird dort zwar ebenfalls am 11. November das Verwaltungszentrum erobert, aber nur wenn dies ein Freitag ist, und auch erst um 18.18 Uhr. Andernfalls ist der Freitag nach dem Jecken-Datum Stichtag und die sechs Prinzen reißen somit morgen, 16. November, den Rathausschlüssel an sich.



Auch das ist – wie so vieles – in der Gemeinde Emstek anders. Kein Prinzenpaar mit Gefolge und auch kein Elferrat werden die Forderungen stellen, sondern Präsident Joe Knagge mit Unterstützung des Praktikanten Hubertus Aumann.