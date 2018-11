Brandstiftung in Emstek: Polizei sucht Zeugen

Symbolfoto: dpa

Emstek (her). Die Polizei sucht Zeugen nach einer Brandstiftung in Emstek. Wie die Beamten am Dienstag mitteilen, kam es bereits am Samstag um 10.20 Uhr zu einem Brand von Müllsäcken in einer Tiefgarage eines Mehrparteienhauses an der Halener Straße.



Ein Zeuge bemerkte das Feuer und startete auch sofort mit den ersten Löschmaßnahmen. Die Freiwillige Feuerwehr Emstek war mit sechs Einsatzfahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand Sachschaden an den dort geparkten Fahrzeugen in bislang unbekannter Höhe.



Nach Angaben der Polizei besteht nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Verdacht der Brandstiftung. Weitere Zeugen, die Hinweise zur Tat oder Tatverdächtigen machen können, können sich bei der Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) oder Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) melden.