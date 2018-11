Symbolfoto: dpa

Zehn Radmuttern hat ein unbekannter Täter zwischen dem 1. und 5. November an einem Lkw-Auflieger gelöst. Vermutlich geschah dies in Halen auf einem Grundstück am Emsteker Weg. Der Fahrer bemerkte diesen Umstand allerdings, bevor es zu Personen- oder Sachschäden kommen konnte. Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter Tel. 04473-2306 entgegen.

