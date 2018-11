Auf der Flucht mit Polizeiauto kollidiert

Symbolfoto: dpa

Von Thomas Vorwerk



Emstek/Garrel. Eine filmreife Verfolgungsjagd in Emstek endete am Wochenende mit einem nicht mehr fahrtüchtigen Streifenwagen, einer beschädigten Hauswand und geflüchteten Tätern. In der Nacht zu Samstag wurde mit einem an der Industriestraße in Emstek gestohlenen VW Crafter an der Brinkstraße in Höltinghausen ein Zigarettenautomat aus der Verankerung gerissen und abtransportiert. Nur ein paar Kilometer weiter versuchten die Täter nach gleichem Schema, an der Hauptstraße in Halen einem Automaten habhaft zu werden, wurden dabei aber durch eine Zeugin gestört.



Die alarmierte Polizei startete eine Sofortfahndung und wurde in Emstek fündig. In einer Sackgasse wurden das Fahrzeug gestellt und der Fluchtweg prinzipiell verstellt. Als die Beamten die Insassen kontrollieren wollten, gab der Fahrer Gas, touchierte eine Hauswand und krachte in den Streifenwagen. Die Autodiebe und Automatenknacker kamen mit ihrem gestohlenen Fahrzeug aber ebenfalls nicht weit, denn der VW wurde in einer Emsteker Siedlung gefunden. Von den Tätern fehlt allerdings bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei unter 04471/18600 entgegen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 7. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.