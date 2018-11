Mit Benefizkonzert Volltreffer gelandet

Über 500 Menschen hörten in der St.-Marien-Kirche in Halen die Vorträge von neun Chören aus der Gemeinde

Zum Mitklatschen: Der Gospelchor „St. Margret Singers“ begeisterte die Zuhörer ebenso wie die weiteren acht Gruppen. Foto: Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Dem deutlich vernehmbaren Raunen folgte ein bedrückendes Schweigen. Als Pastor Alex Mathew am Mittwoch kurze Videos und Bilder aus seinem Heimatland Indien zeigte, wurde für viele der Besucher des Benefizkonzertes erst das ganze Ausmaß der Flutkatastrophe deutlich, die das Bundesland Kerala vor drei Monaten heimgesucht hat. „Jedes Jahr kommt im Sommer der Monsun über den Ozean und trifft auf die Westküste", schilderte er anhand einer Karte.