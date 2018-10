Eine Million Euro Fördermittel abgesahnt

Alles neu: Anlieger, Planer, Politik und Verwaltung gaben am Mittwoch symbolisch den Repker Damm frei. Auf einer Gesamtlänge von 3,3 Kilometern wurde er in den vergangenen Jahren komplett saniert. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Bühren. Freie Fahrt auf dem Repker Damm in Bühren. Mit einem Festakt wurde am Mittwoch der letzte Sanierungsabschnitt offiziell seiner Bestimmung übergeben und damit ist der Repker Damm vom Ecopark bis zur Gemeindegrenze nach Cappeln in bituminöser Weise ausgebaut. „Die Rückmeldungen sind bislang positiv“, sagte Emsteker Bürgermeister in Anwesenheit von Planern, Vertretern aus Politik und Verwaltung sowie zahlreichen Anliegern. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 26. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

