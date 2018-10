Chöre geben Flutopfern eine Stimme

Werbung verteilt: Marie Lübbehüsen hat das Plakat entworfen, das in der gesamten Gemeinde aufgehängt wurde. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Halen. Es war eine Jahrhundertflut, die Südindien im August heimgesucht hat. Die heftigen Monsun-Regenfälle hatten allerorts zu Überschwemmungen geführt und mehrere hundert Todesopfer gefordert. Gerade einmal zwei Monate ist die Katastrophe her, doch aus den Schlagzeilen ist sie längst verschwunden. Nicht aber aus dem Gedächtnis von Pastor Alex Mathew aus Emstek. Sein Heimatort in Kerala ist verschont geblieben, nicht aber viele tausend Gebäude rund 300 Kilometer davon entfernt. Neun Chöre aus der Kirchengemeinde werden am Mittwoch, 31. Oktober, um 11 Uhr in der St.-Marien-Kirche zu hören sein. Keiner hat abgesagt. Auch im Pfarreirat war man Feuer und Flamme und hat überlegt, wie das Projekt gefördert werden kann. Für Pfarrer Ludger Jonas war es keine Frage, dass die Halener Kirche dafür zur Verfügung steht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 25. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.