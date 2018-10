Giraffen erobern die Zuschauerherzen

Stage-Diving: Ausgelassene Stimmung herrschte auf dem Oktoberfest und motivierte manche Gäste, sich von der Bühne in die kräftigen Männerarme zu stürzen. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Mit Rückenwind vom Heiligen Geist, wie Emsteks Pfarrer Ludger Jonas es scherzhaft formulierte, waren die Messdiener auf dem Emsteker Bettenrennen unterwegs und fast hätte es auch für den Sieg gereicht, doch die Kartenrunde Re-Contra-Sup legte noch eine Schippe drauf und holte sich den Sieg. Die Giraffen vom Garther Kirchweg räumten kräftig ab und holten in der Kategorie „Originalität" den ersten Platz. Die Herbstkirmes wurde zu einem rauschenden Jahrmarkt. Dazu hatte auch das Oktoberfest mit Blasmusik beigetragen, das am Samstag für ein rappelvolles Zelt sorgte.