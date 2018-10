Bei Streit geht`s zur Giraffe

Am Treffpunkt: Die Giraffe ist die Anlaufstelle, wenn sich zwei Schüler bei Auseinandersetzung arrangieren. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Bühren. Gewalt ist an der Grundschule Bühren eigentlich kein Thema und deshalb passen bekannte Gewaltpräventionskonzepte auch nicht zu der Einrichtung, wie Schulleiterin Claudia Heythausen meint. Nach einer schulinternen Lehrerfortbildung hat sich das Kollegium dazu entschlossen, den Weg der gewaltfreien Kommunikation zu beschreiten. Ein Modell, das der Psychologe Marshall B. Rosenberg entwickelt hat und in dieser Woche wurde in allen Jahrgängen die Praxistauglichkeit getestet. Das Fazit: Giraffe und Wolf kommen bei den Kindern prima an und sie haben die Sinnbilder, die hinter beiden Figuren stehen, verinnerlicht.