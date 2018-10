Rufbus: Landkreis soll sämtliche Kosten tragen

Hier geht`s weiter: An der Fortführung des Radweges bis zur Straße „Alter Schulweg“ werden die Anlieger mit fünf Prozent der Kosten beteiligt. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Themen rund um den Straßenverkehr standen im Mittelpunkt der jüngsten Emsteker Ratssitzung am Mittwoch. Die Grundstückseigentümer entlang des geplanten Radweges an der Garther Straße sollen mit fünf Prozent an den Kosten beteiligt werden. Das Rufbussystem im Landkreis Cloppenburg wird auch von der Gemeinde Emstek unterstützt. Allerdings soll nach Ansicht der Kommunalpolitiker der Landkreis auch die gesamten Kosten dafür tragen. Man werde dem Konzept unter der Voraussetzung zustimmen, dass alle Kommunen mitmachen, hieß es.