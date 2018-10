Phoenix kommt zurück nach Emstek

Setzen auf Wachstum: Stephan Luker, Inhaber und Geschäftsführer (rechts), und Vertriebsdirektor Thomas Städtler verlegen den Firmensitz in den Ecopark. © Phoenix Fire Protect GmbH

Von Thomas Vorwerk



Drantum. Zurück in die Gemeinde Emstek zieht es die Firma Phoenix. Das Unternehmen, das 2009 gegründet wurde und 2015 nach Garrel umgezogen ist, wird ab dem 1. Januar 2019 seine neue Adresse im Ecopark in Drantum haben. Das bestätigte Geschäftsführer Stephan Luker gestern auf Nachfrage. „Wir haben alles probiert und uns sowohl nach Miet- als auch nach Kaufobjekten umgeschaut. Es war aber nicht möglich, etwas Passendes in Garrel zu finden“, so Luker im Gespräch mit der MT. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 18. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

