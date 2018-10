Kaufleute fordern „City-Management“

Zufrieden mit Jahresbilanz: Der alte und gleichzeitig neue Vorstand des HGV Emstek besteht aus (von links) Gerhard Lünnemann, Helmut Lampe, Peter Kleene und Claus Frye-Büssing. Foto: Sigrid Lünnemann

Von Sigrid Lünnemann



Emstek. Eine rundum positive Bilanz für das vergangene Jahr zog der Vorsitzende des Emsteker Handels- und Gewerbevereins Claus Frye-Büssing auf der Mitgliederversammlung am Montagabend in der Gaststätte „Bi'n Baonhoff". Er betonte mit Blick auf die zunehmende Konkurrenz aus dem Internet, wie wichtig die Stärkung des örtlichen Handels und Gewerbes durch Ansiedlung von „Frequenzbringern" wie Gastronomie und Lebensmittelhandel für die Entwicklung des Ortes sei, und regte ein professionelles „City-Management" an.