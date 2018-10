Reingesprungen in Lederhose und Dirndl

Zünftige Stimmung: Die Wilde 13 wird am Samstag zu Beginn des Oktoberfestes spielen. DJ Nils Kramer kümmert sich um die aktuellen Hits und Partykracher. Foto: Klaas

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Das Oktoberfest auf der Emsteker Herbstkirmes hat sich zu einem echten Renner entwickelt. Alle Tische sind bereits ausgebucht, wenn am Samstag, 20. Oktober, ab 19.30 Uhr die Türen geöffnet werden. Aber es können auch weitere Gäste kommen, denn es gibt auch reichlich Stehplätze in dem Zelt in der Ortsmitte.

Los geht es bereits am Freitag. Um 19 Uhr wird Bürgermeister Michael Fischer den offiziellen Startschuss geben und Freigetränke ausschenken. Unmittelbar danach läuft das „Warm-up" für das Bettenrennen. Um 19.30 Uhr geht es dann um die schnellste Zeit und das originellste Gefährt.