In der Grundschule wird jetzt aufgetischt

Bitten zu Tisch: Erster Gemeinderat Reiner kleine Holthaus (von links), Schulleiterin Marlies Scheele und Bürgermeister Michael Fischer. Investiert wurden in die Übergangsmensa rund 50000 Euro. Die Einrichtung kann später aber weitergenutzt werden. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Es ist angerichtet. Ab Mittwoch können die Grundschüler aus Emstek in ihrer eigenen – provisorischen – Mensa essen. Die Ferien wurden genutzt, um die nötigen Vorkehrungen für die Essensausgabe zu treffen und alles unter hygienischen Gesichtspunkten herzurichten. Die Tische wurden im ehemaligen Textilraum zusammengerückt und die Deko steht bereit, damit die Mädchen und Jungen eine gemütliche Atmosphäre haben. Zunächst starten die Kinder der Ganztagsschule in den Klassen eins und zwei, ab Montag ist auch der dritte und vierte Jahrgang mit von der Partie. Rund 60 Kinder werden dann das Essen serviert bekommen, das von der Oberschule angeliefert wird. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 16. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.