Strenge Jury entscheidet über Programm

Lieben Bücher: Monika Prenger (links) wird den ersten Vorleseabend bestreiten, worüber sich Büchereileiterin Ulla Moormann sehr freut. Gesanglich ist am 3. November die Gruppe Tonart mit von der Partie. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Noch bis Sonntag läuft in Frankfurt die Buchmesse und eine, die gerne dabei gewesen wäre, ist Ulla Moormann. Doch die Leiterin der Emsteker Bücherei hat keine Zeit, denn neben dem normalen Betrieb stecken sie und ihr Team mitten in den Vorbereitungen für die eigene Buchmesse, die vom 3. bis 11. November läuft. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 13. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.