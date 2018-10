„Büssing 8000“ wirkt wie ein Magnet

Blick unter die Haube: Ein Sechszylinder mit 7,5 Litern Hubraum und 180 PS arbeitet in dem Büssing 8000 aus dem Jahr 1952. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Dieser Oldtimer konnte einfach nicht unbemerkt bleiben. Nicht nur, dass der Büssing 8000 auf der Kirmes in Lindern an exponierter Stelle platziert wurde, seine Ausmaße machen jedes Versteckspiel obsolet. Und so hatte Michael Burke vielen Freunden der alten Technik eine Menge zu erzählen über das Lkw-Anhänger-Gespann, das 1952 die Werkhallen des Braunschweiger Unternehmens verließ. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 12. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

