Der Sommer bäumt sich noch einmal auf

Seit 1985 befasst sich Stefan Meckelnborg mit Wetter in Emstek und ist Melder für den Deutschen Wetterdienst

Rein mechanisch: In dem großen Zylinder wird das Wasser eingefangen und in einer Metallflasche gesammelt. Umgefüllt in einen Messbecher kann Stefan Meckelnborg das Ergebnis ablesen. Foto: Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. 74 Sommertage hat es bislang in diesem Jahr gegeben. Und wenn die Prognosen stimmen, kommt am Wochenende vielleicht noch der 75. hinzu. Absolut ungewöhnlich, sagt Stefan Meckelnborg. Und er muss es wissen, denn schon seit den 80er Jahren hat er Temperaturen und Niederschläge in Emstek im Blick. Seit vier Jahren ist er sogar offizieller Melder für den Deutschen Wetterdienst. Der Begriff Jahrhundertsommer, der in den vergangenen Wochen und Monaten schon etwas strapaziert wurde, ist sicherlich nicht falsch, wenn man das 21. Jahrhundert zugrunde legt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 11. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.