Spielend leicht durch die Herbstferien

Betreuung in der Gemeinde Emstek wird gut angenommen

Hoch hinaus: Die Kinder toben auf dem Klettergerüst. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Emstek. Es riecht nach Kleber, als sich die Tür zur Pausenhalle in der Grundschule Emstek öffnet. 19 Kinder haben am Freitag zusammen mit den Betreuerinnen Claudia Alterbaum und Paula Wegmann kleine Raben gebastelt. „Wir haben die Jungen und Mädchen in drei Gruppen eingeteilt“, sagt Alterbaum. Eine halbe Stunde hätten die Kleinen gebraucht, um das schwarze Vogeltier herzustellen. Eine Woche lang sorgen die beiden Studentinnen für ein buntes Betreuungsprogramm in der Grundschule Emstek. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 6. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

