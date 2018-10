Unfall: Lkw kollidieren auf Seitenstreifen

Foto: nonstopnews

Emstek (mt). Hoher Sachschaden und eine Vollsperrung: Zu einem Verkehrsunfall ist es in der Nacht zu Freitag Auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Münster gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein Sattelzug gegen 2 Uhr in Höhe der Gemeinde Emstek aufgrund eines Reifenschadens auf dem Seitenstreifen liegen.



Der 32-jährige Fahrer schaltete das Warnblinklicht ein und war dabei, den Reifen zu wechseln, als ein 51-jährige Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts auf den Seitenstreifen geriet und dort mit dem liegengebliebenen Lkw zusammenstieß. Hierbei wurden jeweils die Anhänger beschädigt.



Durch die Kollision riss der Anhänger des hinteren Lkw auf, die Ladung (Jeanshosen) verteilte sich auf der Fahrbahn. Ebenfalls beschädigt wurden wurden drei Fahrzeuge, die der liegengebliebene Sattelzug, geladen hatte.



Für die Bergung sowie die Reinigung der Fahrbahn wurde eine Vollsperrung eingerichtet. Diese dauerte nach Angaben der Beamten bis zum Freitagvormittag an. Der Gesamtschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt, beide Fahrer blieben unverletzt.



Während der Ermittlungen ergab sich der Anfangsverdacht einer Straßenverkehrsgefährdung, da der 51-Jährige gegen die Lenk- und Ruhezeiten verstoßen und den Unfall folglich aufgrund von Müdigkeit verursacht haben könnte. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Gegen den 32-Jährigen Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen mangelhafter Absicherung seines Sattelzuges eingeleitet.