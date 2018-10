Verdion plant auf 44.000 Quadratmetern im Ecopark

Das Derby Cycle-Gebäude im Ecopark, Emstek (Foto: Verdion)

Emstek (mt). Das Unternehmen Verdion hat sich ein Grundstück im Ecopark gesichert und plant eine Logistikentwicklung auf dem 43.280 Quadratmeter großen Gelände. Der Standort, der als „Verdion A1 Emstek“ vermarktet wird, habe das Potential für ein 25.000 Quadratmeter großes Logistik- oder Lagergebäude, das bei Bedarf in kleinere Einheiten zur Miete unterteilt werden kann, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.



An der Ausfahrt Cloppenburg an der Autobahn A1 gelegen, befindet sich das Grundstück direkt neben einem bereits von Verdion entwickelten Gebäude: Die 25.400 Quadratmeter große Lagerhalle wurde 2016 für den Fahrradhersteller Derby Cycle fertiggestellt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 5. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

