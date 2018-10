Muckelig warm und viel CO₂ gespart

Familie Nienaber hat einen Biomeiler in den eigenen Garten gesetzt und damit Umweltpreis gewonnen

Kontrolle auf dem Komposthaufen: Tobias Nienaber kann die Werte auf dem Smartphone ablesen. Auch die Kinder Marie und Luis sind neugierig. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Drantum. Tief aus dem Biomeiler zieht Tobias Nienaber eine Stange, mit der er den Weg frei macht für den Temperaturfühler. Warm ist das Rohr, an dessen Ende jetzt der verrottete Kompost zum Vorschein kommt. Aber keineswegs stinkt es. Auch die Kinder Luis und Marie beklagen sich nicht, obwohl Spielhäuschen und Trampolin in unmittelbarer Nähe stehen. Die Idee, mittels Biomasse den Wasservorlauf zur Heizung vorzuwärmen, ist nicht ganz neu, doch der gelernte Elektriker war einfach neugierig, wie sich das Kleinformat in die Haustechnik integrieren lässt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 5. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.