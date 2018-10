Freundschaft dank vieler Zufälle

Rita und Leo Grave lernen Karin und Bernd von Schemde auf kuriose Art und Weise kennen

Gemeinsam goldene Hochzeit gefeiert: Rita und Leo Grave (stehend) zusammen mit Karin und Bernd von Schemde im vergangenen Jahr. Foto: © von Schemde

Von Thomas Vorwerk



Schwichteler/Schemde. Es gibt Zufälle im Leben, die kann man einfach nicht erklären. Schicksal könnte man es nennen, oder Fügung. Egal, wie man es betrachtet, das, was Leo und Rita Grave aus Schwichteler vor etwas mehr als 50 Jahren erlebt haben, ist zumindest etwas Besonderes und führte zu einer Freundschaft, die ebenso lange andauert. Wenngleich die Ereignisse fast schon ein wenig unheimlich sind. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 4. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.