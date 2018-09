Radwege nehmen konkrete Formen an

Ab hier auf die Kreisstraße: Damit soll bald Schluss sein, wenn die Radfahrer künftig ihre eigene Fahrbahn haben. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Garthe/Höltinghausen. Mehr Sicherheit für Radfahrer, damit beschäftigt sich in diesen Wochen die Politik in der Gemeinde Emstek. Im jüngsten Planungsausschuss hat man sich bei einer Enthaltung dafür ausgesprochen, den seit Langem geforderten Radweg entlang der Garther Straße zu bauen. Auf einer Länge von circa zwei Kilometern wird die vorhandene Trasse von der „Garther Heide“ bis zum Abzweig „Alter Schulweg“ fortgeführt, so der Rat grünes Licht gibt, was aber als wahrscheinlich gilt. Gut sieht es auch entlang der Hauptstraße in Höltinghausen aus. „Dort streben wir die große Variante an“, bestätigt Rump. Heißt: Links und rechts der sieben Meter breiten Fahrbahn wird es einen vollwertigen Fuß- und Radweg in 2,5 Metern Breite geben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 27. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.