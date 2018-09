„1000 Rohre“ locken 1000 Besucher

In Aktion: Die Mitmachaktionen der Werksfeuerwehr waren bei den kleinen Besucher gefragt. Foto: ExxonMobil

Emstek/Großenkneten (mt). Hinter die Kulissen der Erdgasaufbereitungsanlage von ExxonMobil schauten jetzt mehrere Tausend Besucher beim „Tag der offenen Tür“: Die Gäste informierten sich, genossen das Bühnenprogramm und schlemmten an diversen Food-Ständen. Die kleinen Gäste konnten sich auf der Hüpfburg, im Hochseilgarten und auf dem Trampolin austoben.



Die Besucher erkundeten bei einer Anlagenrundfahrt die einzelnen Stationen der Erdgasaufbereitung entlang der „1000 Rohre". Sogar das „Gehirn" der Erdgasproduktion, die zentrale Messwarte, konnte besichtigt werden. Dort wird auf großen Monitoren die gesamte Erdgasförderung von ExxonMobil in Deutschland überwacht und gesteuert.